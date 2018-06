I poliziotti all’asilo nido 'I Cittini' entusiasmano i bambini

Per molti oggi è stato l’ultimo giorno di scuola e la Polizia di Stato ha voluto partecipare ad un incontro che era stato espressamente richiesto al Questore di Siena Maurizio Piccolotti dalla responsabile dell’Asilo nido “I Cittini”.

Così i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono andati in via del Sole, dove, all’interno del nido, i bambini hanno potuto parlare con loro e vedere dal vivo la “Volante” della Polizia e le divise operative.

I piccoli sono anche saliti sulle auto di servizio mettendosi in contatto radio con la Sala Operativa, confrontandosi con l’impegnativa ma foriera di grandi soddisfazioni, professione del Poliziotto.

L’esperienza, come affermato dalle educatrici in una lettera di ringraziamento al Questore, è stata davvero emozionante ed interessante, tanto che per il prossimo anno scolastico è stato già richiesto di ripetere l’incontro con la Polizia di Stato.





Fonte: Questura di Siena

Tutte le notizie di Siena