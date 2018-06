Riga tre auto in centro a Sansepolcro con una chiave: fermato dai carabinieri

Attorno alle 23.00 di venerdì sera durante un servizio perlustrativo, una pattuglia dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Sansepolcro ha identificato e denunciato un giovane residente a Sansepolcro poiché sorpreso a danneggiare e rigare un autovettura in sosta con una chiave modello SILCA della lunghezza di 5 cm.

Alla vista dei militari il giovane ha consegnato spontaneamente la chiave asserendo di non conoscere il motivo del gesto ma di essere conscio dell’errore commesso.

I Carabinieri hanno poi potuto constatare che altre due macchine parcheggiate lungo la stessa via, a distanza ravvicinata l’una dall’altra, erano state oggetto di danneggiamenti certamente posti in essere con l’utilizzo dello stesso oggetto. Per il giovane è scattata la denuncia per danneggiamento su cosa mobile a altrui aggravata.

Negli ultimi mesi il problema dei danneggiamenti sulle automobili e non solo, è stato oggetto di attenzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro che hanno intensificato maggiormente i controlli nelle zone considerate “a rischio” di atti vandalici, nell’ottica di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini.

Fonte: Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo - Ufficio Stampa

