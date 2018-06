Il Rotary Club consegna il 'Premio alla Professionalità 2018' a Donatella Landi

Ieri sera, venerdi 8 giugno, il Presidente del Club Fucecchio-Santa Croce S.A. Valerio Valori e la vice Presidentessa della Commissione aggiudicatrice del Premio Professionalità Donatella Landi, hanno letto le motivazioni e consegnato la targa a Raffaello Taddei. Raffaello Taddei ha costruito, insieme a Massimo Manzi, un' importante azienda nel territorio.

L' azienda è tuttora in crescita ed in continua evoluzione. Raffaello Taddei è un Imprenditore, da sempre innamorato del proprio lavoro, capace ed operativo che sa utilizzare, nell'ambito della ricerca, la propria sensibilità per il prodotto. Iniziò giovanissimo a lavorare nel settore al- berghiero, poi, stando a contatto con il mondo della pelle, iniziò la sua attività in questo settore collaborando con l' azienda chimica Stahl e divenendo ben presto un suo Rappresentante. Nel 1969, con Massimo Manzi, in un piccolo magazzino, con laboratorio conciario, inizia a dare servizi alle concerie creando, con i prodotti Stahl, articoli innovativi e fashion in modo da vendere non solo prodotti per le concerie ma anche tecnologia. All' epoca nessun Rappresentante creava articoli, infatti gli altri Rappresentanti disponevano solo di magazzini nei quali tenevano i prodotti senza dare alcun tipo di servizio creativo.

La fortuna della Taddei & Manzi fu quella di creare un pacchetto su misura per ogni Cliente in modo da rendere indispensabile il proprio prodotto chimico ed offrire servizio e ricerca. Questo modo innovativo di approcciarsi al settore fu talmente efficace ed efficiente che fece, imme- diatamente, lievitare il numero dei Clienti e le vendite. Nel 1974 l' azienda fu costretta a trasferirsi in uno stabilimento più grande con un amplissimo laboratorio. L'azienda si consolidò ed allargò la sua azione in tutta Italia. Il principio vincente che l'ha sempre contraddistinta è sintetizzabile in quattro parole : INNOVAZIONE - DISCREZIONE - CORRETTEZZA - QUALITA' TECNICA. Nel 1982 la forte crescita dell' azienda determinò un nuovo trasloco.

Fu costruito un fabbricato ad hoc a Santa Croce, moderno ed attrezzatissimo, adatto ad ospitare un bel numero di Dipendenti ed a poter- si occupare non solo di rifinizione ma anche di concia e riconcia. Nel 1985 si rese necessaria l'apertu- ra di un secondo stabilimento per poter seguire tutto il processo conciario. Nel 1995 Manuela, figlia del Taddei, e Simone, figlio del Manzi danno vita alla ILC (International Leather's Chemical) allargando i loro orizzonti anche al di fuori dell' Italia.

Fonte: Rotary Club Fucecchio-Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

