Ruba il cellulare a un compagno di scuola e lo ferisce: arrestato un 17enne

Compirà 18 anni a dicembre ma ha già una lunga sfilza di denunce alle spalle per furti e rapine, l'ultima delle quali però gli è costata l'arresto in flagranza per rapina e lesioni e la reclusione nell'istituto penitenziario minorile di Firenze.

Protagonista un pisano di origini bosniache che ha tentato di rubare il cellulare a un ragazzo poco più grande di lui che ha reagito ed è stato ferito alla mano da un fendente del rapinatore che ha usato come arma un paio di forbicine.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in un parco a ridosso della stadio di Pisa e il giovane rapinatore (denunciato già una decina di volte negli ultimi due anni) ha avvicinato la vittima con il suo collaudato modus operandi: ha chiesto in prestito lo smartphone al diciottenne e poi è fuggito, inseguito dal proprietario dell'apparecchio che l'ha raggiunto poco dopo nel giardino di un'abitazione privata dove è iniziata la colluttazione tra i due.

Il padrone di casa ha chiesto aiuto al 113 e la polizia in pochi istanti è giunta sul posto trovando la vittima della rapina con la mano completamente insanguinata e il rapinatore con le forbicine in mano. Per lui è scattato l'arresto in flagranza e la detenzione a Firenze in attesa dell'udienza di convalida.

Tutte le notizie di Pisa