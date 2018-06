Ruba pneumatici e cerchi in lega a noto professionista: arrestato

E’ finita bene la disavventura in cui è incappato un noto professionista di Poggibonsi, grazie alla tempestività e all’efficacia investigativa della polizia.

Circa un mese fa, F.P., ha subito il furto sia degli pneumatici che dei 4 cerchi in lega della propria auto, lasciata adagiata su dei supporti in legno presso la sua abitazione, in località Bellavista di Poggibonsi.

Denunciato tutto alla Polizia, sono scattate le indagini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, diretto dal Vice Questore Gianluigi Manganelli.

Dagli accertamenti svolti dai poliziotti, è emerso che nella stessa notte era stata segnalata e notata, aggirarsi nei paraggi, un’altra auto.

Effettuando diversi sopralluoghi gli agenti hanno verificato che l’autovettura segnalata montava cerchi e pneumatici diversi da quelli di cui era stata dotata dalla casa madre, che corrispondevano, per tipo e descrizione, a quelli rubati.

Gli investigatori, una volta “chiuso il cerchio” si sono quindi recati all’abitazione del ladro, P.A., albanese di 30 anni, dove hanno rinvenuto e sequestrato tutte e 4 le gomme e i cerchi in lega, e denunciato lo straniero per furto.

Intanto le indagini proseguono, per la ricerca di eventuali complici del furto.

Fonte: Questura di Siena

