Scandicci, esondazione a Vingone. Fratelli d'Italia: "Non va sottovalutato rischio idrogeologico"

"Basta! Non è più tollerabile che ogni volta che piove un po' di più Scandicci si allaga e si blocca. Ieri è esondato un altro fosso che ha allagato diverse strade del Vingone! - dichiarano Claudio Gemelli, presidente provinciale di Fratelli d'Italia e Niccolò Garbarino, di FDI Scandicci, che ha esperienze anche di protezione civile e prevenzione dei rischi.-

È evidente che il rischio idrogeologico sul nostro territorio non va assolutamente sottovalutato, ma anzi vanno potenziate le misure di sicurezza.

Però occorre attribuire delle responsabilità per una situazione che non rappresenta più un caso isolato o un evento straordinario: in primis l'amministrazione comunale, sebbene non sia la prima volta che abbiamo allagamenti, non ha saputo adottare le misure adeguate e ad ogni pioggia più intensa dobbiamo chiudere sottopassaggi, si intasa la città, si blocca l'autostrada, esondano torrenti ecc...

Inoltre, se è vero che quella zona allagata fa parte degli oneri di urbanizzazione di Autostrade per l'Italia chiediamo di sapere se i lavori sono stati fatti a regola d'arte. E poi, il Consorzio di bonifica, che anche gli scandiccesi pagano profumatamente e che serve a pulire i corsi d'acqua e metterli in sicurezza, dove è? Cosa sta facendo di concreto per evitare ancora eventi del genere? Vogliamo risposte adeguate!"

Fonte: Fratelli d'Italia - Ufficio Stampa

