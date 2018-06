Si cosparge di benzina per gelosia e minaccia di far esplodere il palazzo

Si è cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco nel suo appartamento a Pontedera e di far esplodere l'intero palazzo. È accaduto intorno alle ore 17. L'uomo, un 41enne di origine albanesi, è stato salvato prima che potesse compiere il folle gesto. I carabinieri lo hanno bloccato approfittando di un attimo di distrazione dell'operaio che durante la mediazione aveva aperto la porta di casa. Oltre ai militari sul posto anche la polizia e i vigili del fuoco che hanno immediatamente provveduto a chiudere il gas e recarsi al piano dell’abitazione occupata con naspo ed estintore.

Il giovane è stato immediatamente accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso dal personale del 118. L'uomo sarà arrestato con l'accusa di tentata strage e maltrattamenti in famiglia. Da quanto si apprende aveva litigato per motivi di gelosia con la moglie che si era rifugiata a casa di alcuni parenti, da qui il gesto folle. All'interno del palazzo erano presenti 20 famiglia che sono state evacuate. Interdetta la circolazione nella strada per circa 200 metri.

