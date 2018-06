Trovato morto il 72enne disperso in Lunigiana dallo scorso 26 maggio

È stato ritrovato morto questa mattina il 72enne di Reggio Emilia scomparso dal 26 maggio scorso in Lunigiana. Il cadavere è stato rinvenuto in località Prati di Camporaghena, nel territorio del comune di Comano, da alcuni volontari impegnati nelle ricerche dell'anziano. L'uomo si chiama Dante Boneschi. I carabinieri stanno cercando di capire le motivazioni della morte. Da quanto spiegato, il 72enne il 26 maggio era uscito di casa per un'escursione nei boschi e si era recato al passo del Cerreto - sul'Appenino-Tosco Emiliano, tra le province di Reggio Emilia e Massa Carrara -, a bordo della sua auto.

