Un disegno contro la violenza sulle donne. La studentessa del'istituto comprensivo Galileo Galilei di Montopoli in Val d'Arno, Syria De Luca, 13 anni, è stata premiata oggi dal sindaco Giovanni Capecchi per aver realizzato il miglior disegno e il logo per la LILITH centro aiuto donna

Il disegno è stato stampato su ben 100 maglie con che sono state distribuite a tutti gli alunni delle terze della scuola di Montopoli, compreso i professori.

