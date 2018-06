Florence Seven Stars, i vincitori

Sabato 16 giugno 2018, alle ore 19.00 Premiazione dei Vincitori del Premium International Florence Seven Stars Edizione 2018 GRAN TERRAZZA BELVEDERE, Palazzo PLUS FLORENCE, Via S. Caterina d’Alessandria 15

CONCERTO D’ESTATE FIORENTINA DELL’ACCADEMIA FIORENTINA MUSICAREA - FIRENZE La cerimonia di premiazione avverrà nel corso del Gran Concerto d’Estate fiorentina tenuto da valenti professionisti dell’Accademia Fiorentina di MusicArea di Firenze sul “Belvedere” del Plus Florence.

Il Premio, sicuro vanto della Città di Firenze, con la sua internazionalità, vive destinazioni colte, mirate, professionali, va alle migliori figure delle Arti, della Cultura e della Scienza, alle imprese innovative, a quel made in Italy con capacità tali di generare significative ricadute positive negli ambiti sociali, territoriali, culturali e ambientali. Sicchè è l’assegnazione del Premium International Florence Seven Stars ad accreditarne il valore, e ad esserne degna testimonianza.

La Giuria internazionale, composta da sette giurati internazionali e presieduta dall’illustre Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, Prof. Carlo Franza, intellettuale di chiara fama, attraverso più sessioni di lavoro ha proceduto anche quest'anno alla rosa dei vincitori. VINCITORI

Premium International Florence Seven Stars – Grand Prix Absolute VESNA PAVAN

Premio per la Saggistica GAETANO CORTESE Ambasciatore d’Italia

Premio per il Giornalismo FABRIZIO BORGHINI

Premio per la Poesia EUGENIA SERAFINI

Premio della Critica SIMONA FINO

Premio delle Nazioni MIRIAM RASA’

Premio della Giuria KUTURI

Premio delle Esposizioni CAMILLO PENNISI

Premio dell’Europa JELASSI MOKHTAR

Premio per la Pittura MARIA TERESA CAZZADORI

Premio per la Scultura MARIA LUISA RITORNO

Premio per la Fotografia ROBERTO ROSSO Arte del Gusto International GOLDENGRAPES di Dario Brucculeri – Naro (AG)

Imprenditoria ECOSYSTEM – Raffadali (AG)

Management in Food & Beverage Seven Stars CHRISTIAN PEPE

Ambasciatore del Gusto LA TORRE catering - Canicattì (AG) Ambasciatore del Gusto SKENE’ - GABRIELE NOBILE- Favara (AG)

Ambasciatrice dell’Arte MARISA SETTEMBRINI

