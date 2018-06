Guasto idrico ad Avane di Empoli, intervento in corso

Acque SpA comunica che, a causa di un guasto imprevisto sulla rete idrica nel comune di Empoli avvenuto oggi, domenica 10 giugno, sta mancando l’acqua ad Avane nella via di Avane dal civico 10 al 76 e si stanno verificando abbassamenti di pressione nelle strade limitrofe: via Peruzzi, via Manetti, via Lari, via Pierotti, via Labriola e piazza cavalieri di Vittorio Veneto.

La riparazione è già in corso ed il ripristino del servizio, previsto intorno alle ore 16, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i possibili disagi, si informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389

Fonte: Acque Spa

Tutte le notizie di Empoli