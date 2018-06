Inseguimento in autostrada, arrestato un 37enne: 5 membri della banda in fuga

Un 37enne residente nel campo nomadi di Cascina è stato arrestato dalla polizia stradale dopo un inseguimento nato in seguito al furto di un autoarticolato. Sei persone hanno compiuto l'atto criminale: gli agenti hanno inseguito un camper e poi arrestato il trentenne, gli altri sono riusciti a fuggire. L'autoarticolato era stato trovato in una piazzola della autostrada A12 tra Sarzana e Luni. Quattro incappucciati sono scappati, in due erano a bordo del camper e l'autista è finito in manette dopo uno scontro con gli agenti. Nell'autoarticolato c'erano ricambi e accessori per auto.

Tutte le notizie di Cascina