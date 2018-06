Il Judo Kodokan Empoli è stato protagonista oggi, domenica 10 giugno, di una bella domenica di sport a Tarcento (Udine, Friuli Venezia Giulia). Gli atleti empolesi hanno rappresentato la Toscana assieme a altre società regionali nel Torneo delle Regioni. D

Per quanto riguarda Empoli vanno segnalati i seguenti risultati: terzo posto nell'Itsusu No Kata per Martina Calugi e Marco Calugi; primo posto per Giulia Bagnoli e Martina Calugi nel Ju No Kata; quarto posto per Marco e Martina Calugi nel Koshiki No Kata; Lorenzo Mannucci e Alessia Zamperini quinti nel Nage No Kata.

Con questi risultati, uniti a quelli degli altri atleti toscani, la nostra regione è arrivata terza. In totale erano otto i Kata in cui la Toscana ha gareggiato. Una bella soddisfazione anche per Empoli.

