La giuria del Mythos premia i giovani attori del 'Ferraris-Brunelleschi'

Il Ferraris-Brunelleschi incanta e conquista il Cilento!

Vittoria nazionale per il Laboratorio Teatrale dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi” di Empoli (FI) alla V^ Rassegna Mythos Festival di Palinuro.

“Oracoli e salsicce”, spettacolo liberamente tratto dalla commedia “I cavalieri” di Aristofane, ha ottenuto il primo premio della Giuria alla Gara nazionale di Teatro classico e contemporaneo in provincia di Salerno.

Nell’incantata cornice dell’Anfiteatro Antiquarium, affacciati sul mare, i ragazzi-attori hanno messo in scena lo spettacolo preparato durante l’anno scolastico. Giuria qualificata e studenti presenti alla Gara hanno riconosciuto “Oracoli e salsicce” come la miglior messa in scena tra tutte quelle partecipanti alla Rassegna: “per l’ottima disposizione sul palco, per i tempi recitativi e per aver reso attuale un testo classico”.

Dai ragazzi presenti sono stati apprezzati ironia e acutezza con cui lo spettacolo riesce ad affrontate temi complessi ed attuali.

Gli studenti si sono dimostrati anche assai partecipi durante le esibizioni degli altri gruppi, nel “Salotto filosofico” con la Professoressa di Filosofia Francesca Gambetti (Università degli Studi Roma Tre), nonché alla presentazione del libro “Le ragioni di John e Franz” di Francesco Venditti.

Nell’avventura campana i ragazzi sono stati accompagnati e sostenuti dalla regista Maria Simona Peruzzi, dai docenti Silvia Desideri, Marco Dolfi, Laura Moroni e da alcuni genitori.

Fonte: Iis 'Ferraris-Brunelleschi' di Empoli

Tutte le notizie di Empoli