Mercantia 2018 dà i numeri! Meno 31 giorni alla 31esima edizione

Saranno cinque, tanti quanti i giorni del Festival che si svolge da mercoledì 11 a domenica 15 luglio 2018, gli spettacoli musicali che più volte per sera invaderanno le strade del borgo medievale di Certaldo. Non solo bande marcianti, marching band, ma veri e propri spettacoli musicali coinvolgenti ed itineraranti.

‘Il carattere dionisiaco della musica rende bene l'idea di Mercantia e soprattutto del tema di quest'anno, “Tra la Terra ed il Cielo” - dice il direttore artistico Alessandro Gigli - la musica è il linguaggio comprensibile a tutti, che unisce, crea condivisione, ci fa elevare dalla terra verso l'alto, con i nostri cuori”.

Le marching band di quest'anno sono tutte “made in Mercantia”, ovvero band che negli anni, a partire da Certaldo, hanno conquistato le strade e le piazze di tutta Italia e oltre.

Bene due Inoltre su 5 i nuovi spettacoli che debuttano proprio a Mercantia.

Prima novità è la Zastava Orkestar con il suo Fonzies Tour 2018, ovvero “quelli che si leccano le dita”, nome ironico per una performance musicale che si rifà alle musiche balcaniche caratteristiche della Zastava, declinate in salsa ironico toscana.

Altra grande novità è Granbanda, spettacolo di trenta minuti che unisce due band storiche, Alchimie Musicali e BadaBimBumBand. Lo spettacolo “Contaminazioni” unisce l’immediatezza e la forza degli strumenti a fiato e delle percussioni con la delicatezza e l’armonia degli archi. Diciassette musicisti, una parata di strada che inscenano una sorta di battaglia musicale archi contro fiati, uomini contro donne… dove alla fine vince solo la contaminazione e la musica!

E poi altri tre grandi spettacoli ormai divenuti classici: Alchimie Musicali, orchestra itinerante per archi che unisce musica classica e colonne sonore dei film; “Opus Band”, una inusuale confraternita di frati che giocano muovendosi come funamboli in equilibrio su un immaginario filo sospeso tra il sacro ed il profano, tra dannazione e resurrezione, castigo e gioia; La Banda Molleggiata, band in cui i musicisti dondolano, volteggiano, ballano mentre suonano e porta in strada il genere musicale che parte da “Celentano”, il molleggiato per eccellenza, per spaziare in sonorità e brani più moderni.

Tutto questo ed altro ancora a Mercantia, a Certaldo dal 11 al 15 luglio 2018.

Info www.mercantoacertaldo.it

