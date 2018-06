Era stato posto agli arresti domiciliari per furto e guida in stato di alterazione. Ma l'uomo, un 37enne di Santa Croce italiano, continuava a non essere presente in casa durante i controlli dei carabinieri, violando così le prescrizioni imposte dal giudice. Così ieri pomeriggio, sabato 9 giugno, i carabinieri della locale stazione lo hanno arrestato e trasferito in carcere.

