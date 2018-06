Notte Nera San Miniato, luci e suoni rivoluzionano il centro storico

Un successo annunciato, favorito dalle condizioni meteo che hanno scampato la pioggia per le migliaia di persone che hanno raggiunto il centro storico di San Miniato per la Notte Nera.

La manifestazione estesa da piazza Grifoni fino a piazza Mazzini e piazza Dante, passando per i palchi di via IV Novembre, piazza del Popolo e della Loggetta del Fondo, è stata inaugurata intorno alle 21.30 con gli interventi del sindaco Vittorio Gabbanini e dell'assessore Giacomo Guazzini, dei dirigenti di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli e Federica Grassini, di Donato Galasso della Galasso Eventi, Giovanni Mori della Confcommercio San Miniato. Dal palco con lampadario sospeso di piazza del Popolo il corteo delle autorità si è spostato in piazza Grifoni, dov'è stata inaugurata la scultura 'L'umanità' di Luciano Papucci.

Il borgo è stato illuminato di luci nuove, come quelle sempre cangianti lungo la skyline che dà su San Miniato Basso, o le 'ragnatele' che hanno avvolto piazza del Popolo. Tantissimi gli spettacoli, dal concerto dei Neim di fronte alla Bisteccheria all'imperdibile concerto dei Sir Rhanda nella macelleria Falaschi, come pure in piazza Mazzini con il concerto del Decris Pub.

La Notte Nera ha avuto il contributo degli sponsor Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Scotti 2.0, Termak ed Essenza, oltre al sostegno della Camera di Commercio di Pisa.

Di seguito la gallery a cura della redazione di gonews.it e della fotografa Veronica Gentile.

