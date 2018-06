Rioni in campo a Montelupo, tifo sfegatato per il torneo calcistico

La 35esima edizione del Palio di Montelupo Fiorentino è partita subito forte, con grande partecipazione di pubblico ma sopratutto di tifo fin dalla prima giornata rionale. Per quanto concerne il campo non sbagliano le tre teste di serie, con la Vinicola Greenstage che si sbarazza senza problemi degli Ertanoli (6-0), con un Motti Matteo, miglior giocatore lo scorso anno, già in grande spolvero; Via Rovai vince per 4-3 contro il Bar Carlino, acciuffando la vittoria solo nel finale con Marrazzo; La Graziani, campioni in carica da due anni a questa parte, invece liquida la pratica Turbone con un secco 3-1, anche se i rossi di Turbone hanno dimostrato di essere un degno rivale in questo palio.

Pertanto il Girone A vede al comando la schiacciasassi Vinicola Greenstage, seguita da La Sughera e Ottobit, entrambe ad 1 punto, complice il pareggio tra le due squadre per 2-2. Nel Girone B invece comanda la Sambobolinese, a parimerito con via Rovai, con la squadra bianco-arancio che ha arrotato con un secco 4-0 il Centro, novità positiva, ma troppo emozionata alla prima uscita rionale. Nel Girone C invece in testa c’è La Graziani a 3 punti, seguita da Pulica e Fibbiana ad 1 punto entrambe, punto che viene da un pirotecnico pareggio per 4-4 tra i due rioni.

“In questa edizione, già dalle prime partite, si notano Rioni molto più completi e competitivi, tutti con la voglia di fare bene e provare a dire la sua fino in fondo – queste le parole del comitato organizzativo – ma ancora è troppo presto per azzardare dei verdetti e fare dei pronostici. Anche se, con le partite del 12,13 e 14 Giugno, si potranno cominciare ad emettere le prime sentenze.”

Il palio riparte Martedì 12 Giugno con i match Ertanoli vs La Sughera e Bar Carlino vs Centro; seguiranno poi, Mercoledì 13, Fibbiana vs Turbone e Pulica vs La Graziani; la seconda settimana rionale terminerà poi Giovedì 14 con gli ultimi due appuntamenti, Ottobit vs Vinicola Greenstage e Via Rovai vs Sambobolinese, quest’ultima partita di cartello della settimana.

Fonte: Palio dei Rioni di Montelupo Fiorentino

