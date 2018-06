Ruba liquore e deodorante al supermercato di Empoli, denunciato

I carabinieri di Empoli hanno denunciato in stato di libertà il richiedente asilo ucraino I.S., 61enne con precedenti di polizia e in Italia senza fissa dimora, per aver commesso un furto nel supermercato Coop di via Susini a Empoli.

Nel tardo pomeriggio di ieri, l'uomo era stato visto da un addetto alla vigilanza mentre voleva portare fuori senza pagare alla cassa alcuni prodotti (una bottiglia di liquore ed un deodorante spray) nascondendoli in un suo sacchetto.

I carabinieri, allertati poco prima, lo hanno raggiunto e accompagnato in caserma per identificarlo compiutamente (non aveva con sé documenti di identità). La refurtiva è stata restituita al supermercato.

