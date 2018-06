Sere Fai d'Estate, il programma a Torre e Casa Campatelli di San Gimignano

L’emozione della luce sul finire del giorno sarà il leitmotiv della terza edizione delle Sere FAI d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano che torna quest’anno rinnovata e ampliata: 21 i Beni aperti straordinariamentein notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto per oltre 160 appuntamenti, che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionaledal tramontoa mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica.

Sabato 9 e 23 giugno, 7 e 28 luglio, 11, 18 e 25 agosto 2018, dalleore 19.30 alle 23, aprirà Torre e Casa Campatelli a San Gimignano (SI)per visite speciali in notturnanelle quali gli ospiti potranno curiosare tra le stanze del palazzo settecentesco che fu dimora della famiglia fiorentina dei Campatelli e che ingloba una delle torri medievali che rendono il borgo famoso in tutto il mondo. Nella suggestione della sera i visitatori scopriranno la casa con gli arredi, le decorazioni, i quadri e le memorie private che raccontano la vita di una tipica famiglia della borghesia toscana tra Ottocento e Novecento. Al secondo piano, nelle soffitte e all’interno della torre, un racconto multimediale sulla millenaria storia di San Gimignano, oggi Patrimonio Mondiale UNESCO, ne illustrerà l’identità e il mito. Arricchiranno la visita una degustazione di prodotti tipici locali e le note di un piacevole accompagnamento musicale. Tra gli appuntamenti più interessanti:

* sabato 9 giugnolaSerata Jazz Towercon celebri brani jazz per voce e pianoforte.

* sabato 23 giugnoin programma Opera In Salotto con arie d’opera da Puccini a Mascagni.

* sabato28 luglio protagoniste sarannole più belle melodie per flauto e pianoforte nel contesto della musica classica e delle colonne sonore per il cinema.

* sabato 18 agosto verranno eseguitii brani più struggenti di Chopin e altri autori romantici.

* sabato 25 agosto la casa ospita un salotto musicale con i capolavori della musica vocale da camera europeatra Ottocento e Novecento, toccando autori come Mozart, Schumann, Brahms, Strauss e Wagner.

Sabato 30 giugno, dalle ore 19 alle 24, Torre e Casa Campatelli resterà aperta in occasione diNottilucente, il festival di San Gimignano con spettacoli, concerti, incontri, mostre e installazioni tra le vie e le piazze del centro storico. Una notte bianca della cultura, dell’arte e della bellezza, cui il FAI partecipa invitando i visitatori a conoscere, dal tramonto a notte inoltrata, il Bene, le sue evoluzioni nel corso dei secoli e il suo legame con la città.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione.

Sere FAI d’Estate a Torre e Casa Campatelli, San Gimignano (SI)

Giorni e orari: sabato 9 e 23 giugno, 7 e 28 luglio, 11 e 25 agosto 2018, dalle ore 19.30 alle 23

Prezzi: adulti 10 €, iscritti FAI e ridotto ragazzi(4-14 anni) 5 €, studenti7 €

Apertura in occasione di Nottilucente: sabato 30 giugno, dalle ore 19 alle 24

Prezzi: ingresso con contributo libero

Per informazioni: Torre e Casa Campatelli, via San Giovanni 15, San Gimignano (SI)

Tel. 0577.941419; faicampatelli@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it - www.serefai.it

Fonte: Fai San Gimignano

Tutte le notizie di San Gimignano