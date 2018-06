Spacca vetri in casa e dà in escandescenze nel ristorante dove lavora: arrestato 24enne

Non era stato chiamato a lavorare ieri sera al ristorante, per questo un 24enne italiano ha dato in escandescenze in casa sua e ha spaccato i vetri delle finestre della sala da pranzo e del bagno. Con la mano sanguinante era giunto lo stesso al ristorante in via Maragliano, protestando contro il titolare e molestando i clienti. È stato fatto riportare alla calma dai carabinieri, anche assieme all'aiuto dei sanitari inviati dal 118 e poi è tornato verso casa. Dopo un'ora i militari sono stati chiamati nuovamente da un uomo che aveva avvertito che qualcuno aveva rotto una finestra delle scale del condominio di via Bellini, portando i vetri sul terrazzo dove stava cenando con la famiglia.

I militari hanno trovato di nuovo il 24enne, che ha cominciato a offenderli e poi a minacciarli. Di fronte a loro, ha tolto la benda dalla ferita alla mano e con il taglio in vista ha agitato la mano verso i militari per tentare la fuga. Alla fine è stato bloccatao dai carabinieri, che hanno riportato solo qualche macchia alla divisa, e arrestato per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale, nonché per il porto abusivo di un coltello. Domani si terrà il processo per direttissima.

