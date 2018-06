Sparatoria all'Isolotto, nella fuga ferito uno scooterista

I carabinieri di Firenze hanno fermato delle persone, pare di etnia rom, dopo una sparatoria avvenuta in via Canova a Firenze. All'ora di pranzo un uomo avrebbe sparato dei colpi contro un'altra persona, suo familiare, al picco di una lite. Poi è avvenuta l'inseguimento a bordo di un auto. L'uomo armato avrebbe colpito delle auto durante la fuga, colpendo anche uno scooterista che è rimasto gravemente ferito. I militari e gli agenti sono riusciti a bloccare tutti i coinvolti. Un'auto dei nomadi è finita incendiata in una siepe. Sul posto anche la polizia municipale e il presidente del Q4 Dormentoni. I soggetti coinvolti nella lite sono stati entrambi identificati e bloccati sul posto dai carabinieri di Firenze Oltrarno che procedono con le indagini.

Secondo aggiornamenti sarebbero 4 le persone fermate dai carabinieri: l'automobilista e altri tre coinvolti trovati sul luogo del fatto. Chi avesse assistito all'inseguimento e all'incidente stradale è pregato di recarsi nelle caserme dei carabinieri di Legnaia e Borgo Ognissanti. Ogni testimonianza può essere preziosa per ricostruire l'accaduto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Firenze