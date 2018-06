Teatro Mald’Estro di Sesto Fiorentino, il programma

Il Festival del Teatro Mald’Estro, torna dall’11 al 14 giugno a Sesto Fiorentino, in spazi suggestivi: tra il chiostro di San Martino e la biblioteca Ragionieri. La consueta rassegna di teatro popolare, giunta alla terza edizione, è promossa da Liberarte e dal Comune, e vede come direttore Alessandro Calonaci, mattatore per tre serate, in collaborazione di Mery Nacci.

“Quest’anno ci saranno due anteprime – spiega Alessandro Calonaci – lo spettacolo Otto Giallo Lungo il crinale e La Mandragola. Faremo poi una premiazione per due grandi protagonisti del teatro, un promotore e una attrice: Giovanni Pallanti che ha fatto molto per il teatro e in particolare per la danza e Gianna Giachetti grande attrice sestese”.

Ad aprire la rassegna sarà lunedì 11 giugno alle 21.30 nel Chiostro della Pieve di San Martino la compagnia teatrale Sesto Atto con “Otto Giallo. Lungo il crinale” di Patrizia Ferretti. In scena ci saranno Sabrina Barducci che cura anche la regia, Patrizia Ferretti e Giacomo Gherardeschi.

Martedì 12 giugno (ore 21.30) alla biblioteca Ragionieri, ci saranno Alessandro Calonaci e Giulio Stracciati alla chitarra, con “Dante in jazz”: i canti più famosi della Divina Commedia rivisti con l'accompagnamento estemporeaneo sulle note del celebre genere musicale . Non poteva mancare un grande ritorno, per il quinto anno di repliche, “Il malato immaginario” tratto da Moliere, con Calonaci che incanterà e divertirà il pubblico (13 giugno ore 21.30 al chiostro della Pieve di San Martino) e infine “La mandragola” di Niccolò Machiavelli con lo stesso Calonaci, Mery Nacci, Sauro Artini, Cristina Poli, Christian Vertucci, Dania Nassini, Sonia Fiaschi, Elena Palloni e Matteo Caioli (14 giugno ore 21.30, Chiostro della Pieve).

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino