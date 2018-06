Trofeo Open San Gimignano, Virgili fa il bis

Per il secondo anno di fila è Adelchi Virgili il vincitore del Torneo Open maschile - Trofeo Citroen Eurocar organizzato dal Tc San Gimignano e dotato di 1.500 € di montepremi: dopo una finale bella e appassionante, giocata davanti ad un folto pubblico, il fiorentino, posizionato al numero 443 della classifica mondiale, ha sconfitto il 2.2 Daniele Capecchi, ex numero 664 delle classifiche mondiali (57 63 62). E' stato un match decisivo a due fasi diverse. Nella prima il mugellano è riuscito con la sua solidità a imbrigliare il talento di Virgili, portandolo spesso all'errore su scambi lunghi e aggiudicandosi il set per 7-5. Nella seconda Capecchi ha iniziato a essere più falloso, compiendo soprattutto molti doppi falli, e Adelchi è riuscito a sprigionare i suoi uno-due letali. Se lo scorso anno il trionfo di Virgili fu inequivocabile, questa volta ha dovuto sudare le classiche sette camicie. In un torneo dominato dai favoriti si erano fermati in semifinale Pietro Fanucci e Andrea Turini, le altre principali teste di serie.

Il Torneo Open maschile - Trofeo Citroen Eurocar è stato un successo per il Tc San Gimignano anche al di là delle vicende agonistiche: la serata finale, con la cena di gala e il concerto rock dei Calma Apparente, è stata presa d'assalto da oltre duecento persone, segno che a Santa Lucia la voglia di sport di alto livello e di divertimento è tanta.

Fonte: Tc San Gimignano

