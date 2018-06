Via le collanine, ladri in fuga tra Empoli e Capraia

Due furti con strappo nell'Empolese raccontate dalla stampa locale negli scorsi giorni. Venerdì scorso alle 17 una donna che stava camminando a Capraia Fiorentina assieme a un'amica è stata derubata da un giovane che le ha strappato la collanina d'oro. Lo riporta il quotidiano 'La Nazione'. Ancora più grave il fatto raccontato da 'Il Tirreno' a Santa Maria di Empoli. Un anziano è stato derubato anch'egli della catenina d'oro da una donna, pare in stato di gravidanza, che lo avrebbe avvicinato chiedendoli un bacio. Il settantenne era impaurito che potesse rubargli la spesa appena fatta in un negozio vicino. Oltre al danno la beffa: quei pochi monili erano le uniche cose di valore rimaste dopo un furto in casa anni prima.

Tutte le notizie di Empoli