Visite guidate gratuite sul Montalbano, il programma di giugno

L’estate è alle porte e con essa tornano puntuali le passeggiate di Camminando il Montalbano, organizzate dal Comune di Lamporecchio e l’Ufficio Turistico di San Baronto-Lamporecchio. Un’occasione imperdibile per turisti e locali di scoprire le bellezze nascoste di Lamporecchio e il Montalbano percorrendo i sentieri storici del nostro territorio.

Cominceremo sabato 16 giugno alle ore 16.00 con una passeggiata di circa

6 km che svelerà indimenticabili panorami, gli stessi che più di cinquecento anni fa hanno ispirato il genio di Leonardo Da Vinci, e che farà tappa alla chiesa di Santa Maria del Pruno a Orbignano e sul colle di Leporaia.

Sabato 23 giugno alle 9.30 sarà la volta di una passeggiata meno impegnativa e assolutamente adatta anche ai principianti, percorrendo un percorso ad anello di circa 6 km che attraverserà la zona di Varignano.

Per l’occasione invitiamo a partecipare non solo gli amanti delle passeggiate ma anche gli amici a quattro zampe per una mattinata all’aria aperta che sicuramente svelerà angoli nascosti di Lamporecchio.

Il mese di giugno si chiude con la passeggiata di sabato 30 alle ore

9.30 con un percorso di circa 7 km da Lamporecchio a Porciano nel quale si potranno ammirare i terrazzamenti con cui l’uomo ha letteralmente scolpito il paesaggio; sarà inoltre possibile visitare la Chiesa di San Giorgio a Porciano.

Tutte le visite guidate sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla nostra guida ambientale Michela Del Negro.

Le nostre visite continueranno poi nei mesi di luglio, agosto e settembre ogni mercoledì.

Per maggiori dettagli e per prenotare il vostro posto è possibile visitare il sito www.visitlamporecchio.it oppure chiamarci al numero

0573 856008.

Fonte: Ufficio Turistico San Baronto - Lamporecchio

