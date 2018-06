Diritti: 'Punte di spillo' contro la violenza sulle donne

Un progetto contro ogni violenza, per una cultura del rispetto, della parità e della legalità. Si chiama “Punte di spillo”, lo ha curato la scrittrice Sandra Landi, è stato promosso dall’associazione “Firenze al Femminile” e da Soroptimist Club Firenze due, ed è stato presentato questa mattina a palazzo del Pegaso. “Le punte di spillo sono le notizie di violenza sulle donne, che ci trafiggono ogni giorno, ma che spesso rischiano di non fare presa - ha spiegato Sandra Landi in conferenza stampa -. Per questo abbiamo deciso di rispondere con altre punte di spillo, quindici eventi promossi da altrettante associazioni ed enti”. Si tratta di eventi che mirano a tenere alta l’attenzione sul problema della violenza sulle donne e a trasmettere solidarietà, per alimentare una cultura del rispetto, della parità e della legalità verso un pubblico differenziato, ma che vogliono farlo parlando al lato emotivo di ognuno di noi, servendosi dei numerosi linguaggi dell’arte.

Il primo appuntamento in cartellone è fissato per mercoledì 13 giugno prossimo (ore 17.30), l’ultimo per il 25 novembre 2018. Il “debutto” si terrà proprio in Consiglio regionale, nella sala delle Feste di palazzo Bastogi, in via Cavour 18, quando, dopo l’illustrazione del progetto da parte del presidente Eugenio Giani, Dacia Maraini e Sergio Staino presenteranno il libro Ottavia e le altre di Sandra Landi (Editoriale Le Lettere). I diritti d’autore del libro, in cui trenta donne svelano le loro storie nascoste, saranno destinati all’associazione Artemisia. Prevista anche una performance di Attilia Kiyoko Cernitori, con Yuri Santangelo e Luca Serrao alla chitarra. Il finale è previsto nel salone dei Cinquecento in palazzo Vecchio, con l’opera “Ottavia” eseguita dall’Orchestra giovanile fiorentina diretta da Attilia Kiyoko Cernitori, giovane fiorentina italo-giapponese emigrata a Vienna per studiare direzione d’orchestra. Il programma completo delle iniziative, con tutte le associazioni che vi hanno contribuito, è consultabile sul sito ufficiale.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dalla Commissione regionale Pari opportunità, che ha contribuito all’organizzazione. Anche Teresa Bruno, presidente del centro anti-violenza "Artemisia", si è detta felice “per questa bellissima iniziativa che vuole toccare l’animo delle persone”, così come hanno fatto le altre intervenute alla presentazione, alla quale hanno assistito alcuni studenti dell'Istituto "Calamandrei" di Sesto Fiorentino e del Liceo Musicale "Dante" di Firenze: Piera Spannocchi, presidente del Soroptimist Club Firenze Due; Teresa Bruno, presidente del centro anti-violenza "Artemisia"; Gloria Lucchesi Asso, presidente dell'associazione "Musica a traverso"; Chiara Cosi, presidente della sezione fiorentina dell'associazione Donne giuriste.

Fonte: Consiglio Regionale

