Abbandona rifiuti, ma le Guardie Ambientali risalgono a lui

"Questa mattina, grazie alla segnalazione di un cittadino, le Guardie Ambientali Volontarie hanno effettuato un sopralluogo in una strada di campagna per un abbandono di rifiuti. Dagli accertamenti sono emersi tra i rifiuti documenti e scontrini imputabili ad una persona fisica. Grazie alla segnalazione e al lavoro delle GAV potremo sanzionare il responsabile dell'abbandono", lo scrive l'assessore Daniele Vanni su facebook, postando le foto dei rifiuti in questione.

L'assessore interviene anche sulla raccolta porta a porta: "Per quanto riguarda alcune situazioni di degrado sul nostro territorio dovute a condomini che non rispettano il regolamento sui rifiuti in relazione al tempo di esposizione dei bidoni, mi preme sottolineare che da diverse settimane sono state inviate le lettere ai condomini per ricordare questo aspetto importante del regolamento. Questa mattina é intervenuta anche la Polizia Municipale per gli accertamenti del caso e i verbali sanzionatori"

