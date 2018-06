Alla guida con il cellulare, la municipale scopre che non ha assicurazione e revisione

Non solo guidava usando il cellulare, ma l’auto con cui transitava mancava sia di copertura assicurativa che di revisione statale. Per questo l’automobilista è stato multato dalla Polizia Municipale con tre verbali per oltre 1.000 euro. L’episodio è accaduto sabato pomeriggio. La pattuglia stava rientrando in sede dopo il servizio in zona Stazione quando in zona viale Lavagnini hanno notato il conducente di una Mercedes che stava guidando usando il cellulare. Immediato lo stop al conducente. Ma oltre a contestare questa violazione, dal controllo dei documenti gli agenti hanno scoperto che l’auto non era in regola con la revisione statale e l’assicurazione. Complessivamente sono state quindi tre le sanzioni elevate pari a 1.179 euro: per uso del cellulare (161 euro e il taglio di 5 punti/patente), per omessa revisione (169 euro) e per mancata assicurazione (849 euro con sequestro ai fini della confisca).

