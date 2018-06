Asd Nuoto valdinievole, terzo posto al trofeo 'Lisa Bartolozzi' per gli Esordienti A e B

Terzo posto per il Nuoto Valdinievole al 13° trofeo "Lisa Bartolozzi", riservato alla categoria Esordienti A e B. Alla piscina di San Casciano Val Di Pesa gli atleti dell'associazione sportiva dilettantistica valdinievolina, guidati dagli allenatori Toni Calistri, Chiara Papini e Matteo Marradini, hanno conquistato ben 28 medaglie (10 ori, 9 argenti, 9 bronzi). Della categoria Esordienti A le tre medaglie d'argento sono arrivate da Leone Mercanti (classe 2006) sia nei 100 che 200 metri dorso e da Matteo Ferraro (2005) nei 100 rana. Terzo posto per Giada Amato (2006) ed Amos Niccolai (2006), entrambi nei 200 rana, Nagham Berti (2007) nei 100 dorso, Erika Doto (2006) e Jacopo Diolaiuti (2006), entrambi nei 100 rana, ed Alice Battaglia (2006) nei 200 metri dorso. Passando agli Esordienti B ben tre medaglie d'oro a testa per Andrea Neri (2008), rispettivamente nei 50, 100 e 200 metri stile libero, e Giulia Pasi (2008) nei 50 metri sia stile che rana e 100 dorso dorso. Salgono sul gradino più alto del podio anche Ginevra Magrini (2008) nei 100 rana e 100 stile, Gianmarco Bove (2007) nei 50 metri sia farfalla che stile libero. Seconda posizione per Giulia Pasi e Vittoria Barni (2009, entrambe nei 100 rana, Gianmarco Bove nei 100 dorso, Ginevra Magrini ed Aurora Niccolai (2009), entrambe nei 50 metri rana, ed Irene Toccafondi (2008) nei 200 stile. La medaglia di bronzo è conquistata da Alice Somma (2009) nei 100 rana, Matteo Baldaccini (2007) nei 100 stile e Gianmarco Bove nei 50 dorso.

