Cannes a Firenze. Si parte il 12 giugno con Truffaut, Godard e Marisa Paredes

Parte domani, 12 giugno alle 18.30, all'Institut français la 5° edizione di France Odeon/Cannes a Firenze; la selezione dei migliori film visti sulla Croisette. Tra cui la Palma d’’oro 2018, si apre con un reading (Le tourbillon de la vie), la Palma d'oro speciale di Godard e lo spagnolo Petra, con la magistrale Marisa Paredes.

Nel carnet dell’Estate Fiorentina 2018 spicca ancora una volta l’appuntamento con France Odeon/Cannes a Firenze. La rassegna presenta in città, a pochi giorni dalla chiusura della kermesse, una selezione dei titoli più applauditi.

Si parte (12-14 giugno) nella sala dell’Institut français con i film della Quinzaine des Réalisateurs.

Dal 15 al 17 giugno a La Compagnia i film della Selezione Ufficiale, tra cui la "Palma d’Oro" 2018.

Inaugurazione

12 giugno ore 18.30 – Institut français)

Reading per i 50 anni della Quinzaine:

LE TOURBILLON DE LA VIE

Truffaut, Godard e il maggio francese

di Giovanni Cocconi

testo letto e interpretato dall'autore

Coordinamento scenico di Luisa Bosi

60' circa

LE TOURBILLON DE LA VIE è la memorabile canzone che Jeanne Moreau intona in Jules et Jim e il cui titolo è stato preso in prestito da Giovanni Coccconi per raccontare l'intensa e conflittuale amicizia che nel giro di un decennio portò Truffaut e Godard ad odiarsi. Una narrazione in cui s' intrecciano la vita, il cinema e le donne, la politica e l'ideologia dei due registi che hanno influenzato la cultura cinematografica del secondo dopoguerra.

Giovanni Cocconi

Giornalista, già critico cinematografico e televisivo, è stato vicedirettore del quotidiano "Europa". Ha diretto il documentario "Mezzanotte a Mosca" e scritto "Nostalgia del futuro. In viaggio con Vittorio Foa".

A seguire LE LIVRE D'IMAGE di Jean-Luc Godad (84 min) opera, già diventata cult, incentrata sull'ossessione per l’immagine attraverso una riflessione sulle possibilità e i limiti del linguaggio...

"Te souviens-tu encore comment nous entrainions autrefois notre pensée?

Le plus souvent nous partions d’un rêve…

Nous nous demandions comment dans l’obscurité totale

Peuvent surgir en nous des couleurs d’une telle intensité…"

Chiude la serata, alle ore 21,15, per i cultori del cinema spagnolo, il film PETRA, di Jaime Rosales, con la grande attrice Marisa Paredes.

Petra è una donna che, cercando il padre sconosciuto, si ritrova in un’odissea in cui l'umano convive in armonia con l'intangibile e conferisce un alone spettrale a quella che si può considerare tra le più interessanti opere della 50° Quinzaine des Réalisateurs.

LUOGHI

Dal 12 al 14 giugno c/o Institut français Firenze

Dal 15 al 17 giugno c/o La Compagnia

INGRESSO

Ingresso: 8,00 € | ridotto*: 7,00 €

Abbonamento 5 ingressi: 30 €

*Riduzioni: soci Arci, tessera Istituto francese, tessera Mediateca Regionale Toscana

Programma completo: franceodeon.com

Fonte: Institut français Firenze

