Canoa, Freschi sfiora l'impresa in azzurro agli Europei di Belgrado

Ancora una prestazione eccezionale per Tommaso Freschi, l’atleta di punta della Canottieri Comunali Firenze, che nello scorso fine settimana ha gareggiato con i colori della nazionale italiana ai Campionati Europei di velocità a Belgrado.

Ad appena ventuno anni, Freschi ha partecipato ai campionati dedicati alla categoria Senior vincendo la finale B del K1 sui 500 metri.

Pagaiando in mezzo agli atleti continentali più forti, professionisti con una lunga esperienza, nel bacino serbo di Ada Ciganlija, Tommaso Freschi ha sfiorato la qualificazione alla finalissima restandone fuori per appena un decimo di secondo. Davanti a lui si sono qualificati l’Ucraina, la Russia e la Francia in una gara disputata ad altissimo livello, come sempre accade nelle massime competizioni della specialità. Forte del tempo staccato in qualificazione, nella finale B Freschi si è imposto sugli avversari chiudendo i 500 metri con l’ottimo tempo di 1'39”.493.

“Considerando che Tommaso ha solo ventuno anni - commenta il suo allenatore Marco Guazzini - questa esperienza rappresenta un risultato di grande prestigio. Questo è il livello di competizioni in cui Tommaso si è abituato a confrontarsi e anche i risultati nelle precedenti gare continentali testimoniano la crescita di questo atleta”.

Lo staff tecnico della Federazione ha individuato da tempo in Tommaso Freschi uno degli atleti su cui investire per il prossimo futuro e da parte sua, Tommaso sta rispondendo positivamente ad ogni chiamata in azzurro collezionando notevoli prestazioni.

