Chiesina Uzzanese, al via gli incontri informativi di ALIA sulla raccolta porta a porta dei rifiuti

Nel mese di Giugno ALIA organizzerà una serie di eventi ed incontri volti a formare la popolazione e le utenze non domestiche sul nuovo metodo di raccolta rifiuti, quello porta a porta, che entrerà in vigore entro la fine dell'anno.

Alcuni incaricati, muniti di tesserino di riconoscimento, si presenteranno al domicilio di ogni utenza per spiegare il funzionamento del nuovo servizio, consegnare il materiale informativo e gli strumenti necessari alla raccolta (contenitori e sacchetti).

Gli incaricati non sono autorizzati a chiedere o ricevere denaro in quanto la consegna di tutto il materiale è gratuita e in nessun caso sarà necessario l'ingresso degli addetti all'interno delle abitazioni.

Se l'operatore Alia non dovesse trovare persone in casa a cui consegnare il kit, sarà lasciato nella cassetta della posta un apposito avviso con le necessarie indicazioni.

Oltre agli incaricati che si recheranno in ogni abitazione per fornire tutte le indicazioni, saranno organizzati anche degli incontri informativi: si terranno venerdì 15 giugno al Centro Civico 'Il Fiore' dalle 18 alle 20 e dalle 20:30 alle 22:30 mentre per le utenze non domestiche lunedì 18 Giugno dalle 21 alle 23.

Inoltre Sabato 16 e Sabato 23 Giugno ci sarà un punto distributivo itinerante presso lo Xenodochio in Piazza Vittorio Emanuele II dalle 9 alle 13.

Infine sarà allestito un punto distributivo fisso dal 14 Giugno al 30 Settembre in Via Buggianese 39 a Ponte Buggianese (di fronte la Conad) dove sarà possibile ritirare il kit tutti i giovedì e Venerdì dalle 15:30 alle 19:30 e tutti i Sabato dalle 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni: www.valdinievolericicla.it, 800 888 333 da rete fissa, 199 105 105 da rete mobile.

È un momento importante per il nostro Comune - commenta il Sindaco Marco Borgioli -, atteso dopo tanti anni dato il prolungarsi della gara indetta da ATO Toscana Centro per l'affidamento del servizio al gestore unico, e quindi raccomando la partecipazione di tutti a questi incontri formativi perché la nostra comunità è chiamata ad un salto di qualità nei propri comportamenti per garantire la riuscita di questo nuovo tipo di servizio.

