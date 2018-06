'Circuito delle Mura', a Cascinaun concorso di eleganza e auto rare: arriva Evantra

Sabato 23 Giugno tornerà a Cascina in una veste rinnovata e arricchita che include un autogiro non competitivo ed un concorso di eleganza il “Circuito delle Mura”, storica manifestazione del Club Automobilistico “La Gherardesca”. Un percorso di quaranta chilometri, tutti all’interno del territorio comunale, alla scoperta degli angoli più interessanti dal punto di vista paesaggistico e storico-culturale. E dopo la sosta cena, una passerella notturna per presentare le auto al pubblico, che le voterà inviando una foto via Whatsapp.

“Quest’anno – ha detto l’organizzatore Giancarlo Catarsi – ci sarà un’ospite davvero eccezionale. Luca Mazzanti, con il quale condivido da sempre una bella amicizia, ha voluto farmi un regalo e presentarsi al via con la sua strepitosa creazione. Sarà quindi un’occasione per vedere dal vero la “Evantra”, e tutte le altre auto rare e particolari che si stanno iscrivendo”.

Alle 18 le vetture si allineeranno in Corso Matteotti per la partenza dell’autogiro, in direzione della Badia di San Savino e con transito di fronte alla chiesa di San Casciano. Il percorso di ritorno si snoderà invece nella campagna, con un passaggio sopra l’interferometro Virgo. Dopo la sosta cena, dalle 19,30 alle 21, con esposizione delle vetture in Corso Matteotti, inizierà la sfilata e la presentazione di auto ed equipaggi con abbigliamento in tema. La serata si concluderà con la passerella finale e la consegna dei premi alle vetture più votate.

Per info e iscrizioni: tel. 3287325699.

