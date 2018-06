Danni a colture e allevamenti, M5S: "A sostegno degli agricoltori"

Si è svolto oggi in Consiglio regionale il secondo Tavolo di lavoro del Movimento 5 Stelle sugli Ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani. Erano presenti l’on. ChiaraGagnarli, il Consigliere regionale Gabriele Bianchi e vari rappresentanti di Associazioni di agricoltori e cacciatori. I temi al centro dell’incontro sono stati, in particolar modo, quelli legati alla prevenzione dei danni causati alle colture e agli allevamenti degli agricoltori, ai conseguenti rimborsi così come alla necessità di ottimizzare la normativa regionale in materia.

“Abbiamo raccolto importanti spunti di lavoro e consigli tecnici per risolvere e migliorare le diverse criticità che la legge regionale sulla caccia e sugli ATC ancora evidenzia – spiega Gabriele Bianchi – A seguito dei forti disagi nella gestione degli Ambiti territoriali di caccia, che hanno danneggiato gli agricoltori, vogliamo raccogliere da tutti i soggetti interessati del settore il maggior numero di proposte e di suggerimenti di modifica della legge ed eventualmente dei regolamenti attuativi regionali. Il nostro scopo sarà poi quello di formalizzare una proposta volta a migliorare anche il supporto regionale nella gestione delle risorse degli ATC, fornendo piani aggiornati in sintonia con il Ministero. I Piani regionali dovranno avere una gestione che rispetti i vincoli di bilancio e di tutela del patrimonio floro-faunistico. Oltre a ciò – conclude Bianchi – occorrerà migliorare il controllo regionale sulla spesa degli ATC, ottimizzare le azioni di prevenzione così come incentivare e velocizzare l’erogazione di risorse pubbliche per la prevenzione dei danni agli agricoltori.”

Fonte: Area Comunicazione M5S - Regione Toscana

