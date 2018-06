Un calcio all'allenatore della squadra rivale di volley durante una partita valida per gli interregionali è valso il daspo per un anno a un 57enne, padre di un'atleta in campo. Il gesto ha lasciato senza fiato gli spettatori e le giovani atlete. La segnalazione alla questura di Pistoia ha portato al provvedimento enunciato. È la prima volta nel Pistoiese che viene preso un provvedimento di questo tipo legato alla pallavolo.

