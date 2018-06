Doppio incidente in Fi-Pi-Li tra San Miniato e Montelupo: code per km

Difficoltà nel traffico sulla Fi-Pi-Li questa mattina, lunedì 11 giugno. Due incidenti stanno tenendo banco sulla sgc: il primo tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze, causando 4 km di coda, il secondo tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino, dove i km di coda sono 2. Gli incidenti sono avvenuti poco dopo le 7 del mattino, nei pressi di Montelupo sono intervenute le Pubbliche assistenze di Empoli per soccorrere un 50enne, mentre a San Miniato è sul posto un'ambulanza della Pubblica assistenza di Montopoli. Entrambi gli interventi sono stati qualificati con un codice giallo.

🚙Sulla #FiPiLi code per 4 km causa incidente nel tratto compreso tra #Montopoli In Val D'arno e #Empoli Ovest in direzione #Firenze #viabiliTOS

— Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) 11 giugno 2018