Elezioni Santa Maria a Monte, Parrella confermata. Zuffa fuori dal municipio

Ilaria Parrella rimane saldamente al governo di Santa Maria a Monte: lo dicono i dati intorno alla mezzanotte e mezzo di lunedì 11 giugno, nelle percentuali definitive ottiene il 63,2% e 11 consiglieri. La sua lista Santa Maria a Monte Viva che sbaragliò la roccaforte di centrosinistra nel 2013 dopo la caduta della giunta Turini ottiene preferenze per oltre il 60%, in una sfida 'una contro quattro' con gli altri candidati tutti uomini. Sergio Coppola del centrosinistra e Gianpaolo Dini della Lega sono nel testa a testa: il primo porta il traino degli affezionati del Pd, il secondo l'onda lunga del governo gialloverde e dell'exploit del Carroccio a guida Salvini. Per trenta voti Coppola si dimostra la seconda forza nel Comune e ottiene 3 consiglieri con il 14,99%, segue Dini con 2 consiglieri al 14,47%, a bocca asciutta Vanni e Cavallini con rispettivamente il 4,95% e il 2,36%

Momento di baruffa nel municipio: alcuni manifestanti della Lega, esaltati dal risultato creato in poche settimane con il candidato Dini, si sarebbero presi a male parole con altri sostenitori della lista Parrella. La polizia municipale ha diviso gli avversari e la situazione in breve tempo è rimasta tranquilla.

