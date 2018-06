Fantàsia 2018, a Gambassi Terme splendono i colori dell'arcobaleno

Per vedere tutti i colori gioosi dell'arcobaleno, bisogna per forza passare dal 'nero' del temporale. Questa la filosofia che sta dietro l'ultima edizione di Fantàsia a Gambassi Terme, prevista per il fine settimane di sabato 23 e domenica 24 giugno, dalle 17 alle 23. Bambini e famiglie sono i grandi protagonisti e il tema principale riguarda quello delle paure: la scaramanzia, streghe e orchi, il buio del tunnel delle paure. Ci saranno anche sfide che aiutano a crescere, come la Battaglia dei Cuscini Infine, tutti insieme a far merenda con la Casetta di Marzapane. Oppure un tuffo indietro nel tempo, con il laboratorio della carta e il torchio per la stampa alla maniera di Gutemberg.

Il piccolo borgo di Gambassi Terme diventa una location d'eccezione per il quarto anno consecutivo, così il sindaco Paolo Campinoti: "Una ambientazione che ci stimola a crederci più che mai dove famiglie e bambini potranno divertirsi assieme".

Patrizia Pepe, in veste di direttore artistico dell’evento, seguita dall’instancabile artista Alessandro Gigli, svela il filo conduttore di questa

terza edizione: “Mostreremo ai bambini le tante sfaccettature dell’oscurità per arrivare al gran finale quando ci sarà un grande arcobaleno, una sorta di simbolo per superare le paure di ciascuno di noi. Un festival dove i bambini non sono solo spettatori ma partecipanti attivi che diventeranno degli eroi nel loro percorso”.

Non solo spettacoli ma anche beneficenza. Presente l’associazione Neri & Ferramosca con un punto ristoro, utile per finanziare i suoi progetti verso i più bisognosi, così come la scrittrice Daniela Lotti, presente con il libro “L’orologio e l’incantesimo del tempo” rivolto ai terremotati di Amatrice.

L’ingresso prevede un biglietto intero da 9 euro e un ridotto da 5, valido per bambini dai 5 ai 12 anni, portatori di handicap, residenti di Gambassi Terme e visitatori in costume. Attivo anche lo sconto famiglia per un minimo di 4 persone: 3 a pagamento e uno gratuito.

Facebook: Fantàsia

Instagram: fantasiafiabefatefolletti

Sito web: http://www.fantasiafantasy.it

Tutte le notizie di Gambassi Terme