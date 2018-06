'Frazioni e Sezioni' di Angelo Frosini, la presentazione al Del Campana Guazzesi di San Miniato

Alla RSA Del Campana Guazzesi, San Miniato, piazzetta Pancole, 1, venerdì 15 giugno alle ore 18, sarà una parlamentare, l’on. Susanna Cenni a presentare il libro di Angelo Frosini, “Frazioni e Sezioni. Racconti di scuola e di politica”, edito dalla Conchiglia di Santiago. Ma ci saranno anche Renzo Ulivieri, il grande allenatore di calcio, insieme a Massimo Baldacci, docente Liceo Classico di Pisa, Gabriele Frassi e Beatrice Olmi, studenti del Liceo Marconi di San Miniato, Paolo Petralli, docente Liceo di Pescia. Coordina Delio Fiordispina, con la presenza di autore ed editore.

Sul libro, che è reduce da una bella presentazione alla Fiera del Libro di Torino, sono annunciati numerosi altri appuntamenti, ma questo a San Miniato, nel quartiere dello Scioa, è forse il più sentito. Siamo a casa, il luogo dove Frosini e la sua famiglia vivono da sempre, quindi l’occasione è davvero importante, come sono del resto significative le persone coinvolte, sia tra gli amici e i colleghi di Angelo Frosini, sia tra gli altri personaggi, che uniscono la politica al grande sport. Fiordispina alternerà ai molti interventi, i gustosi momenti di lettura di Andrea Mancini, attore prima che editore. D’altra parte il libro di Frosini si presta ad essere letto, facendoci scoprire uno scrittore particolarmente brillante.

La salsa che Frosini ammannisce ha sempre un sapore agrodolce, che è poi il carattere dei Toscani. L’autore va verso la comicità, sceglie gli episodi più buffi della sua vita. Prende in giro gli altri, ma non si dimentica mai di prendere in giro anche se stesso. “Il risultato è – come notava anche Enrico Rossi, il governatore della Toscana, a Torino - un libro davvero piacevole, che provoca anche invidia”. Rossi si riferisce alla lettera di dimissioni dal PD, che sia Frosini che lui hanno, ad un certo punto redatto. Ha detto Rossi che “era soddisfatto della sua, ma mai quanto Frosini, che ha preso addirittura 10, nel giudizio di alcune estimatrici!”

La serata avrà un finale, che la RSA offrirà agli intervenuti, naturalmente – come il libro – agrodolce, con salati e dolcetti, per chiudere positivamente la presentazione.

Fonte: Ufficio Stampa

