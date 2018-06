A fuoco una soffitta a Caprona: nessun ferito

A fuoco una soffitta in località Caprona nel comune di Vicopisano, sulla strada provinciale Vicarese. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 13.

L'incendio si è sviluppato nel sottotetto di un’abitazione e ha interessato del materiale accatastato in nella soffitta producendo molto fumo. Per poter procedere operazioni di spegnimento si è reso necessario creare delle aperture sul tetto per poter raffreddare l’ambiente in quanto non accessibile da botola interna a causa del denso fumo che si era generato e dall’apertura troppo stretta.

Le cause dell'incendio solo da attribuirsi all’impianto elettrico del condizionatore dell’abitazione.

Non si riscontrano danni a persone. Sul posto anche l’autoscala della sede centrale di Pisa. Presente anche la polizia locale. L’intervento è finito intorno alle ore 16:00.

