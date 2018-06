Prima Giornata nazionale Lilt dedicata alla prevenzione uomo

Il 14 giugno via alla prima Giornata nazionale Lilt completamente dedicata alla salute della sfera genitale maschile.

In genere gli uomini non parlano volentieri della propria salute, specie se riguarda patologie oncologiche che colpiscono gli organi della sfera genitale. Ma vergogna, pudore e riservatezza non hanno senso quando si parla di salute.

La campagna sarà affiancata dal Percorso Azzurro – Lilt For Men, una campagna di informazione per diffondere la cultura della prevenzione anche nell’uomo.

Presso la sezione provinciale di Pistoia, in via F. Andreini 4 (dove regolarmente vengono effettuate visite di prevenzione gratuite), è disponibile il materiale informativodistribuito dalla sede centrale a tutte le sezioni locali. Per informazioni è possibile chiamare Lilt Pistoia dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, allo 0573 1603201.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia