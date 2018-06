Imprese al Centro, la casa di chi cerca lavoro è al Chiostro degli Agostiniani

Ritorna al Chiostro degli Agostiniani di via dei Neri a Empoli 'Imprese al Centro', la quinta edizione dell'evento dedicate all'orientamento e alle opportunità lavorative. La presentazione è stata fatta oggi in palazzo comunale alla presenza dell'assessore Antonio Ponzo Pellegrini, di Tiziano Cini dell'Asev, Claudia Fabiani HR manager di Irplast, Silvia Meoli del Centro per l'Impiego di Empoli e Daniele Terenzi di Servizi Lavoro società consortile.

Tante le opportunità in ballo per mercoledì 13 e giovedì 14 giugno (orario apertura 9-14): dalla ricerca di informazioni al 'tagliando' del curriculum vitae, dai seminari dedicati al lavoro e alla formazione fino ai colloqui veri e propri con le aziende. Proprio in merito a questo punto, mercoledì e giovedì saranno presenti imprese diverse, per 'raddoppiare' le possibilità. Negli stand sarà possibile consegnare i cv ed effettuare colloqui con i responsabili delle risorse umane. Si consiglia di prendere visione delle figure ricercate per scelte mirate e compatibili con la propria formazione professionale. Sono circa 40 tipi di profili, dall'aiuto panettiere al modellista Cad, dal programmatore al 'potino' alberi, dal manutentore all'addetto front office e così via.

Le posizioni disponibili sono state pubblicate sia sul sito impresealcentro.net sia sulla banca dati Idol, in uso al Cpi. Le prenotazioni per i seminari, ad esempio, sono state chiuse dopo pochi giorni per le centinaia di richieste: quelli aperti al pubblico sono alle 11.30 di mercoledì, dedicato al colloquio di selezione, e alle 9.30 di giovedì, sulle richieste delle imprese. Un seminario di apertura dedicato invece agli 'addetti ai lavori' riguarderà lo sviluppo dei Cpi: dopo l'apertura e i saluti istituzionali dell'assessore Ponzo Pellegrini, parteciperanno l'assessore regionale Vittorio Bugli, Paolo Grasso, dirigente del settore lavoro Regione Toscana Arezzo-Firenze-Prato e Maurizio Serafin, direttore scientifico Servizi Lavoro.

SPECIALE IRPLAST

Irplast partecipa anche quest’anno – per il quarto anno consecutivo – alla manifestazione “Imprese al centro”. Sarà questa l’occasione per l’Azienda per illustrare le nuove opportunità professionali che si sono aperte a seguito dello sviluppo del business e per avviare il confronto diretto con i candidati. Le proposte sono diversificate per fascia di età, titolo di studio, area professionale.

Nel 2015, 2016, 2017 e nei primi 5 mesi del 2018 presso lo Stabilimento di Empoli sono state effettuate 23 assunzioni a tempo indeterminato, 49 assunzioni con contratti di apprendistato, 60 assunzioni a tempo determinato. Il piano di sviluppo dell’Azienda ha visto l’incremento della capacità produttiva e l’ingegnerizzazione continua di prodotti high tech sostenibili, che hanno richiesto l’ingresso di nuove risorse e di professionalità ad elevata specializzazione.

Riguardo i tirocini, l’Azienda, nel periodo 01/01/2015-31/05/2018, ha attivato complessivamente 76 stage dei quali:

• 23 si sono conclusi anticipatamente per espressa ed esclusiva volontà del tirocinante;

• 9 sono attualmente in corso;

• i restanti 44 sono giunti regolarmente a conclusione.

Nell’ambito dei 44 tirocini regolarmente conclusi, Irplast ha proposto un contratto di assunzione a ben 30 risorse, realizzando così una percentuale di conversione stage pari al 68,2%. Le tipologie contrattuali proposte agli ex tirocinanti si caratterizzano per essere contratti stabili e duraturi nel 80% dei casi, avendo assunto, infatti, un paio di risorse con contratto a tempo indeterminato e 22 con contratto di apprendistato professionalizzante, quest’ultimo definito peraltro dalla legge un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani (art. 1, comma 1 del Testo Unico 167/2011). Il restante 20% delle proposte contrattuali realizzate dall’Azienda è rappresentato da contratti a tempo determinato che hanno interessato 6 ex stagisti.

L’Azienda da tempo ha intrapreso un percorso di valorizzazione dei giovani talenti che, negli anni, ha portato a risultati brillanti: portare in azienda nuove idee e nuove visioni del mercato si è rivelato vincente perché ha stimolato la ricerca di soluzioni innovative. Il training formativo si avvale del supporto costante di manager qualificati per offrire a giovani promettenti e motivati, la possibilità di sperimentare da subito le dinamiche del business e di sviluppare le soft skills, le competenze relazionali e comunicative necessarie in ambito professionale. Essendo Irplast prevalentemente rivolta con le proprie aree di business verso mercati internazionali, particolare rilievo assume la conoscenza delle lingue straniere, che l’Azienda pone quale requisito di selezione delle giovani risorse da inserire all’interno delle diverse aree funzionali.

Irplast conta oltre 380 addetti, distribuiti in 3 siti produttivi, uno ad Empoli e due ad Atessa (Ch): al 31 maggio 2018 le risorse in forza ad Empoli sono 213; quelle presso la Business Unit di Atessa 170.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Empoli