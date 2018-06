Una 90enne è morto lungo la sr71 a Santa Mama di Subbiano, nell'Aretino. Sul posto giunto anche un elisoccorso per una 78enne, in vita ma gravissima. Coinvolto nello scontro anche un uomo. Il fatto è avvenuto alle 13.30. Chiamati al lavoro la polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118. Le dinamiche del fatto son in corso di accertamento.

