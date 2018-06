Incontro con il generale Mario Mori a Montecatini

Venerdì 15 giugno 2018 il Generale Mario Mori sarà ospite del Rotary Club Pistoia-Montecatini “Marino Marini” al Caffè Storico delle Terme all’interno dello stabilimento termale Tettuccio di Montecatini Terme per presentare il suo ultimo libro “Oltre il terrorismo”.

L’ex capo del Sisde e fondatore del Ros dei Carabinieri presenterà un saggio di approfondimento sul terrorismo odierno, focalizzato in particolare sulla matrice islamista del fenomeno. Il libro ripercorre infatti la genesi del fenomeno terroristico, dai “pensatori del Jihad” d’inizio Novecento fino al Califfo Abu Bakr Al Baghdadi e agli altri principali protagonisti, analizza i meccanismi all’origine della minaccia in Europa e Medio Oriente e rilegge l’evoluzione storica dei principali gruppi armati, proponendo al lettore soluzioni pratiche su come affrontare, contenere e superare d’ora in avanti questi sempre più pericolosi elementi eversivi.

L’incontro, moderato dal giornalista Mediaset Marco Baronti, avrà luogo a partire dalle ore 17:30, al termine del quale Mori risponderà alle domande e curiosità del pubblico con il consueto firmacopie.

L’ingresso è libero.

Fonte: Rotary Club Pistoia - Montecatini

