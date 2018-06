Insegue il ladro della sua bicicletta, lui la stupra: la denuncia di una 30enne

Ha inseguito il ladro della sua bicicletta in un parco ad Arezzo in zona Cappuccini, lui l'ha stuprata. I fatti risalgono a giovedì sera, ma il fermo dell'uomo, un cittadino marocchino illegalmente in Italia, è avvenuto solo alcuni giorni dopo. Oggi il pm ha confermato la custodia cautelare in carcere.

La donna, una trentenne, avrebbe raccontato il fatto il giorno dopo ai carabinieri che si sono messi alla ricerca dell'uomo. Portata in ospedale le analisi avrebbero confermato segni di violenza. Il marocchino, però, nega i fatti spiegando che si è trattato di un rapporto consenziente avvenuto dopo una nottata insieme in cui sarebbe stato assunto anche alcol. L'uomo ha piccoli precedenti per spaccio e reati minori.