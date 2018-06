Per il 29enne travolto da una delle tre auto che ieri si sono lanciate a un folle inseguimento in via Canova a Firenze, è iniziato l'accertamento di morte encefalica. Il ragazzo è stato preso in pieno e sbalzato dalla sua moto, mentre era fermo a un semaforo rosso. La procedura ha una durata di circa sei ore. L'uomo era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Careggi.

