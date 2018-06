Istituto Pesenti, cinque studenti in soggiorno studio in Cina

Risultati di alto livello per gli studenti del Pesenti al test finale del corso di cinese. Ragazze e ragazzi iscritti agli indirizzi di Liceo scientifico internazionale, di Liceo scientifico delle scienze applicate e di Liceo linguistico hanno ottenuto le certificazioni su tre livelli di conoscenza della lingua del grande Paese asiatico.

Nei corsi attivati dall’Istituto il cinese viene imparato, praticato e consolidato attraverso l’uso della lingua inglese nella fase didattica. L’insegnante madrelingua cinese usa infatti l’inglese nelle proprie spiegazioni e per comunicare con gli studenti. Un’opportunità in più per gli iscritti che si trovano a utilizzare le due lingue più importanti al mondo dal punto di vista della diffusione e, in prospettiva, dal punto di vista professionale.

Cinque studenti che hanno frequentato il corso di livello tre partiranno il prossimo tre settembre per un soggiorno linguistico di 15 giorni all’università di Chongqing, con escursioni a Pechino. Grazie all’organizzazione e al supporto del Centro Confucio dell’Università Sant’Anna di Pisa, convenzionato con Pesenti, Andrea Treglia, Martina Petrizzo e Giulia Landi della terza B, Laura Genua della terza E e Chezia Tonelli della quarta D avranno occasione di approfondire quanto appreso a Cascina.

E dal prossimo anno scolastico al Pesenti l’attività in lingua cinese diventerà curricolare. Con l’attivazione del corso di Liceo linguistico internazionale il cinese si affiancherà a inglese e spagnolo. Un indirizzo che riunirà le tre lingue più parlate al mondo, garantendo agli studenti un’ offerta formativa particolarmente richiesta sia a livello professionale, nel settore turistico e dell’interpretariato, che culturale in ambito internazionale.

