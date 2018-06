A La Regola di Riparbella 'Il Somnium' di Stefano Tonelli, libro a cura di Luca Nannipieri

Un’opera d’arte ammirata da migliaia di visitatori italiani ed esteri e percepita come un nuovo modo di “raccontare” gli Etruschi in chiave contemporanea. E’ Il Somnium di Stefano Tonelli concepita per la Barriccaia della Cantina La Regola e realizzata in concomitanza dell’inaugurazione della nuova struttura a Riparbella, avvenuta nell’ottobre 2016.

L’opera, realizzata in cinque mesi di creazione, misura circa 46 metri lineari per 4 di altezza. È stata realizzata con colla, cenere e colori acrilici mischiati con leganti per una maggiore resistenza sulle superfici. L’idea nasce dal “sogno del vino”, dalla sua “gestazione”; è così che Tonelli affresca una danza cosmica, viva, vibrante, allegra, fecondatrice.

“È un omaggio, antico e contemporaneo, agli Etruschi che hanno abitato questi luoghi, questa valle, questa pace del paesaggio. Come loro ci hanno raccontato molto della loro idea della morte io ho disegnano la mia idea dell’altrove in un fluire continuo di figure che, pur attraversando stadi di vite diverse, continuano la vita negando il finito. Nell’infinito.” Così, in estrema sintesi, l’artista Stefano Tonelli introduce la sua opera Il Somnium.

Oggi Il Somnium di Stefano Tonelli diventa un libro a cura di Luca Nannipieri. È così che alla Cantina La Regola dei fratelli Luca e Flavio Nuti si torna a parlare di arte in modo progettuale e contemporaneo. L’appuntamento per gli amanti del binomio arte e vino è per sabato 16 giugno 2018 (a partire dalle 19.30).

“Far conoscere l’arte di Stefano Tonelli e svelare i segreti dell’opera che rendono la Barriccaia de La Regola un luogo assolutamente unico”, spiega l’avvocato Flavio Nuti, project & business director della cantina insieme al fratello Luca, agronomo e responsabile della produzione. “Abbiamo fortemente voluto promuovere questo volume per rendere merito ad un artista fuori dagli schemi e senza etichette come Tonelli. Con questo libro abbiamo cercato di <fissarlo> e di <contemplarlo> consapevoli che le sue intuizioni artistiche nella nostra cantina sono solo all’inizio. Quello che Tonelli farà in un prossimo futuro è arricchire La Regola di opere inaspettate e originali rigenerando e trasformando gli spazi”.

Scheda tecnica del libro Il Somnium di Stefano Tonelli pubblicato da Bandecchi & Vivaldi: formato 24x26; foto di Mario Mulas, Oliviero Toscani e Antonella Gamberucci. Il volume è diviso in due parti. La prima è dedicata all'opera più estesa fin qui realizzata dall'artista Tonelli, ovvero la grande pittura murale ideata e compiuta sulle pareti della Cantina La Regola dei fratelli Nuti, un edificio moderno di duemila metri quadrati a Riparbella (LI). Nell'ampia barriccaia, dove sono collocate le botti per l'affinamento del vino, nel 2015, Tonelli ha creato su quattro pareti un universo di totale fantasia sacrale, dal titolo "Somnium". Nella seconda parte del volume, invece, viene ripercorsa storiograficamente una parte significativa dell'arte ambientale dell'artista, ovvero le opere, le performance, le installazioni, pensate appositamente per occupare spazi pubblici o privati in sede permanente o transitoria. L'ampio apparato fotografico è stato realizzato nel corso del tempo con i contributi di più fotografi, tra cui spiccano per notorietà i nomi di Mario Mulas e Oliviero Toscani.

Programma dell’evento del 16 giugno: ore 19.30 presentazione del Volume alla presenza di Luca e Flavio Nuti, con intervento del critico letterario Fabio Canessa; ore 20.15 visita alla Barriccaia con l’artista Stefano Tonelli; ore 21 cena (su prenotazione).

Cv Stefano Tonelli è nato a Montescudaio (PI) nel 1957. Di lui si sono occupati il premio Nobel José Saramago, Erri De Luca, Gillo Dorfles, Flaminio Gualdoni, Nicola Micieli, Luca Nannipieri, Vittorio Sgarbi, Marco Tonelli. Tra le sue collaborazioni, ricordiamo quelle con Ermanno Olmi, Mario Mulas, Alberto Bartalini, Dominique Potier. Sue opere, installazioni e performance sono state ospitate alla 54° Biennale di Venezia, agli Istituti italiani di Cultura di Madrid (1994), Siviglia (1994), Nairobi (2001), Lisbona (2002), all'Istituto Italiano per il Commercio Estero di Berlino (1994), al M.A.C.R.O. di Roma (2005), alla Galerie d'Art International di Parigi (1992), a Park Avenue a New York (1992).

Cv Luca Nannipieri, critico d'arte, scrive su Il Giornale e su Panorama e ha condotto la rubrica "SOS Patrimonio artistico" su RaiUno, al Caffè di UnoMattina. Il suo ultimo libro, "Bellissima Italia", pubblicato dalla RAI, ripercorre il viaggio televisivo tra gli splendori e le miserie dell'arte italiana. Allegati al quotidiano Il Giornale, sono usciti i seguenti libri: "Vendiamo il Colosseo", "L'arte del terrore", "Vogliono cancellare il Natale" e "Il soviet dell'arte italiana".

La cantina La Regola, totalmente ecosostenibile e alimentata con energia pulita, è immersa tra i filari di un appezzamento di proprietà di circa 10 ettari di vigne, in totale l’azienda conta 20 ettari di vigneto ed a breve effettuerà l’impianto di altri 5 ettari. Ad impreziosire la cantina l'arte di Stefano Tonelli che ha trasformato la barriccaia in una grande sala da museo, un affresco che richiama gli Etruschi e il cosmo; un modo per vivere l'arte nel luogo eletto in cui, il vino è nel pieno della sua trasformazione.

Il territorio e la storia - L’azienda vitivinicola Podere la Regola, si trova sulla Costa Toscana, territorio vocato alla produzione di grandi cru, nella valle del fiume Cecina, a soli 4 Km dal mare, nel Comune di Riparbella, tra vigneti, olivi e cipressi tanto decantati dal grande poeta Giosuè Carducci, che alla vicina Bolgheri dedicò i suoi versi. Nella zona dove è stata di recente costruita la nuova cantina, sono stati rinvenuti resti di un antico insediamento Etrusco (VII sec. A.C) e numerose anfore vinarie a testimonianza della vocazione di questo territorio alla coltivazione della vite. Il terreno sciolto e drenante, costituito prevalentemente da sabbie plioceniche ricche di fossili di conchiglie, con una percentuale di argilla, una stratificazione di rocce e minerali ricchi di ferro e una esposizione solare dei filari di vite a sud-sud est, favorisce una maturazione ottimale delle uve, consentendo di ottenere vini fini ma di struttura e notevole persistenza.

Info e prenotazioni per partecipare agli eventi estivi de La Regola:

0586- 698145; eventi@laregola.com

Fonte: La Regola-Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Riparbella