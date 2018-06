Liceo Artistico Petrocchi, dalla Provincia: "Anche il 2018-19 all'ex Bolognini"

La Provincia di Pistoia, utilizzando tutte le risorse a propria disposizione, è riuscita a garantire la disponibilità dell'immobile ex Bolognini ancora per un anno scolastico al Liceo Artistico Petrocchi di Pistoia.

Ciò darà la possibilità di trovare una soluzione per gli anni successivi a partire dall'ipotesi dell'immobile ex Banca D'Italia.

"E' evidente - sottolinea il Presidente della Provincia di Pistoia Rinaldo Vanni - che per scongiurare l'ipotesi dei doppi turni questa era l'unica soluzione possibile, ed a questo abbiamo lavorato negli ultimi mesi insieme agli uffici giorno per giorno. Il risultato ottenuto è importante sul piano delle urgenze quotidiane anche se ovviamente non risolve il problema strutturale. Ora però abbiamo un anno di tempo per dare una soluzione strutturale almeno per tempi medi, in attesa della costruzione della nuova scuola. Su questo potremo misurare le reali volontà di chi in questi mesi ha dichiarato impegno e sostegno alla scuola."

Indubbiamente oggi è un giorno positivo ma le problematiche delle scuole superiori Pistoiesi rimangono tutte e fino a che non sarà data soluzione ai problemi finanziari delle Province, causati dal prelievo forzoso del governo nazionale, non potrà essere avviato un reale programma di ammodernamento ed adeguamento dell'ingente patrimonio edilizio scolastico della Provincia di Pistoia.

Fonte: Provincia di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia